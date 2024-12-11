В Тбилиси к акции против политики властей присоединилась группа госслужащих

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Акция протеста в Тбилиси против решения властей приостановить до 2028 года переговоры по членству Грузии в Евросоюз продолжилась в среду на проспекте Руставели.

Ранее к участникам акции присоединилась группа госслужащих. В беседе с журналистами они заявили, что их могут уволить с работы, но их гражданская позиция важнее.

Полиции вблизи проходящей акции не видно, как и в предыдущие два дня.

Акции протеста части гражданского общества проходят в Тбилиси и других городах с 28 ноября.

Несколько часов назад сотрудники оппозиционного телеканала "Мтавари архи", активно освещающего ход протестной акции в Тбилиси, сообщили на брифинге, что в ближайшее время телеканал может закрыться из-за сговора учредителя с властями.