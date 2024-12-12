Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

Депутаты Европарламента посетили в Тбилиси акцию протеста против властей

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты Европарламента, в четверг прибывшие в Грузию для поддержки оппозиционно настроенных сил, вечером в Тбилиси посетили проспект Руставели, где в эти часы проходит акция протеста против политики властей.

Семь депутатов из разных стран Европы ранее в четверг встретились с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, лидерами оппозиционных партий, представителями гражданского общества и журналистами. При этом они отказались от встречи с представителями грузинских властей, считая их нелегитимными, так как состоявшиеся в конце ноября парламентские выборы, по словам депутатов, "не были свободными и справедливыми".

Появление евродепутатов на проспекте Руставели протестующие встретили бурными аплодисментами.

"Проведение новых парламентских выборов является единственным выходом из политического кризиса в Грузии", - заявила журналистам депутат Европарламента Раса Юкнявичене.

Акция протеста в Тбилиси продолжается. Полиции вблизи акции нет.

Протесты в Тбилиси

16
Европарламент Саломе Зурабишвили Тбилиси Грузия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Байден одобрил выделение нового пакета военной помощи Украине

Байден одобрил выделение нового пакета военной помощи Украине

WSJ сообщила, что Трамп выступает за размещение военных ЕС на Украине

В МИД РФ пообещали помочь россиянам, которые захотят выехать из Сирии

Смена власти в Сирии

В Москве сообщили об установлении контактов с политкомитетом "Хайат Тахрир аш-Шам"

В Москве сообщили об установлении контактов с политкомитетом "Хайат Тахрир аш-Шам"

Правительство РФ одобрило переговоры "Роскосмоса" и NASA о перекрестных полетах

Трамп не исключил возможности военного конфликта США с Ираном

Дональд Трамп стал "Человеком года - 2024" по версии журнала Time

Дональд Трамп стал "Человеком года - 2024" по версии журнала Time

Россия передала в посольство Венгрии в Москве предложения по обмену пленными с Украиной

Лукашенко поручил начальнику Генштаба обеспечить размещение "Орешника" в Белоруссии

Лукашенко поручил начальнику Генштаба обеспечить размещение "Орешника" в Белоруссии

Meta пожертвовала $1 млн в инаугурационный фонд Трампа

Meta пожертвовала $1 млн в инаугурационный фонд Трампа
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5541 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2053 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов517 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });