Депутаты Европарламента посетили в Тбилиси акцию протеста против властей

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты Европарламента, в четверг прибывшие в Грузию для поддержки оппозиционно настроенных сил, вечером в Тбилиси посетили проспект Руставели, где в эти часы проходит акция протеста против политики властей.

Семь депутатов из разных стран Европы ранее в четверг встретились с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, лидерами оппозиционных партий, представителями гражданского общества и журналистами. При этом они отказались от встречи с представителями грузинских властей, считая их нелегитимными, так как состоявшиеся в конце ноября парламентские выборы, по словам депутатов, "не были свободными и справедливыми".

Появление евродепутатов на проспекте Руставели протестующие встретили бурными аплодисментами.

"Проведение новых парламентских выборов является единственным выходом из политического кризиса в Грузии", - заявила журналистам депутат Европарламента Раса Юкнявичене.

Акция протеста в Тбилиси продолжается. Полиции вблизи акции нет.