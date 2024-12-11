Глава ФБР заявил, что уйдет в отставку в январе

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Директор ФБР Кристофер Рэй заявил о намерении покинуть свой пост в январе 2025 года, сообщают в среду американские СМИ.

"Я решил, что правильным для бюро будет, чтобы я доработал до конца срока нынешней администрации - января, а затем ушел в отставку", - сказал Рэй своим сотрудникам в среду.

Его объявление последовало после того, как в конце ноября избранный президент США Дональд Трамп объявил о выдвижении Кэша Пателя на пост директора ФБР.

Согласно американскому законодательство, главу ФБР назначают на десятилетний срок. Его кандидатуру предлагает президент, затем утверждает конгресс США.

Таким образом, как отмечает The New York Times, Рэй уйдет с поста за два года до того, как его десятилетний срок закончится.

Рэй занимает пост директора ФБР с 2017 года. Тогда его кандидатуру предложил Трамп в ходе своего первого срока в Белом доме. В дальнейшем отношения Трампа с Рэем испортились, отмечали американские СМИ.