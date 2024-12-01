Трамп выдвинул кандидатуры на посты директора ФБР и посла США во Франции

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп, который продолжает формирование своей команды, выдвинул кандидатуру Кэша Пателя на пост директора ФБР.

О выдвижении Пателя Трамп написал в социальных сетях, охарактеризовав его "юристом, следователем и борцом за реализацию лозунга "Америка прежде всего", который посвятил свою карьеру разоблачению коррупции, защите правосудия и американского народа".

Также будущий американский президент сообщил, что номинировал на пост посла США во Франции Чарльза Кушнера - отца своего зятя Джареда Кушнера.

"Я рад выдвинуть кандидатуру Чарльза Кушнера из Нью-Джерси на пост посла США во Франции. Он (...) бизнес-лидер, филантроп и организатор сделок, который будет сильным защитником, представляющим нашу страну и ее интересы", - написал Трамп.