Президент Южной Кореи назвал военное положение "хорошо продуманным политическим решением"

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ходе своего публичного выступления отверг обвинения в мятеже, заявил, что введение военного положения было "хорошо продуманным политическим решением".

Юн Сок Ёль сказал, что использовал свою президентскую власть, чтобы объявить военное положение "для защиты нации и нормализации государственных дел" против оппозиции, которая парализовала правительство.

По его словам, это было "хорошо продуманным политическим решением".

Южнокорейский президент также проигнорировал призывы уйти в отставку. "Независимо от того, будет ли мне объявлен импичмент или в отношении меня будет проводиться расследование, я буду честно противостоять этому", - заявил он.

На прошлой неделе Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение "в связи с антиправительственной активностью". Это решение президента вызвало непонимание как в правящей партии, так и у оппозиционеров из Демократической партии, которые назвали принятые меры антиконституционными.

В итоге парламент единогласно проголосовал за отмену военного положения. Согласно конституции Южной Кореи, в таких случаях президент страны обязан выполнять распоряжения парламента.

Кроме того, оппозиция Южной Кореи инициировала процедуру импичмента президента. Однако он смог избежать импичмента, так как подавляющее большинство депутатов от правящей партии "Сила народа" отказались от участия в голосовании.

Министерство юстиции Южной Кореи ввело запрет на зарубежные поездки для Юн Сок Ёля в связи с проведением в отношении него расследования.