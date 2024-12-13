Полиция Южной Кореи рассмотрит вопрос об ордере на арест президента

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Южной Кореи могут запросить у суда выдачу ордера на арест обвиняемого в мятеже президента Юн Сок Ёля в рамках расследования в отношении него, сообщает в пятницу агентство Yonhap.

Кроме того, в правоохранительных органах думают над тем, чтобы запросить ордер на изъятие данных о звонках и переписках президента, а также над тем, чтобы вызвать его на допрос.

Они также рассматривают возможность провести обыск в президентской резиденции и наложить на неё арест.

Накануне полиция уже попыталась провести обыск в резиденции Юн Сок Ёля, однако охрана здания воспрепятствовала этому.

В свою очередь, президент Южной Кореи накануне отверг обвинения в мятеже. По его словам, военное положение было "хорошо продуманным политическим решением", принятым "для защиты нации и нормализации государственных дел".

На прошлой неделе Юн Сок Ёль кратковременно объявил в стране военное положение "в связи с антиправительственной активностью". Это решение президента вызвало непонимание как в правящей партии, так и у оппозиционеров из Демократической партии, которые назвали принятые меры антиконституционными. В итоге парламент единогласно проголосовал за отмену военного положения. Согласно конституции Южной Кореи, в таких случаях президент страны обязан выполнять распоряжения парламента.

Позже оппозиция Южной Кореи инициировала процедуру импичмента президенту. Однако он смог избежать импичмента, так как подавляющее большинство депутатов от правящей партии "Сила народа" отказались от участия в голосовании.

Ожидается, что еще одна попытка голосования по инициативе оппозиционной Демократической партии состоится в субботу.

В отношении Юн Сок Ёля было открыто расследование, а министерство юстиции Южной Кореи ввело запрет на его выезд за рубеж.