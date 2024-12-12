ИГИЛ взяла на себя ответственность за убийство афганского министра по делам беженцев

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Террористическая организация ИГИЛ (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за убийство министра миграции талибов (движение "Талибан", запрещено в РФ) Халиля Хаккани, сообщает информационное агентство Aamaj News.

"Группировка ИГИЛ объявила, что Халиль Хаккани был убит в результате нападения террориста-смертника, совершенного членом группировки", - говорится в сообщении.

Накануне издание Associated Press сообщило, что министр по делам беженцев сформированного "Талибаном" правительства Афганистана Халиль Хаккани погиб в результате теракта.

Кроме министра погибли еще два человека.

Официальный представитель правительства талибов Забихулла Муджахид назвал смерть Хаккани "большой потерей" и описал его как "неутомимого священного борца, который провел всю жизнь, защищая ислам".