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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 14:24

В Кабуле погиб афганский министр по делам беженцев

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Министр по делам беженцев сформированного движением "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) правительства Афганистана Халиль Хаккани погиб в среду в результате теракта, сообщает Associated Press.

Кроме министра погибли еще два человека. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

Официальный представитель правительства талибов Забихулла Муджахид назвал смерть Хаккани "большой потерей" и описал его как "неутомимого священного борца, который провел всю жизнь, защищая ислам".

Агентство отмечает, что это первая подобная атака против высокопоставленного представителя правительства "Талибана" с того момента, как движение пришло к власти три года назад.

В августе 2021 года талибы, практически не встречая сопротивления, захватили почти всю территорию Афганистана, включая крупнейшие города.

Хроника 18 июля 2021 года – 11 декабря 2024 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Кабул Талибан
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