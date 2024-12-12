Глава "Моссад" посетил Катар для переговоров по сектору Газа

Советник президента США по нацбезопасности планирует повлиять на Израиль, Катар и Египет для сделки с ХАМАС

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Глава израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа встретился с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдеррахман Аль Тани в Дохе в среду для переговоров об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

По данным портала, поездка Барнеа является частью усилий по достижению соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа в январе.

Как сообщалось, на прошлой неделе Израиль представил ХАМАС обновленное предложение о заключении сделки, которое существенно не отличается от того, что обсуждалось в августе, но не было реализовано.

Официальные лица заявили, что ХАМАС продемонстрировал большую готовность проявить гибкость и приступить к реализации даже частичной сделки.

Axios также пишет, что советник по нацбезопасности президента США Джо Байдена Джейк Салливан отправляется в Израиль, Египет и Катар с тем, чтобы попытаться достичь соглашения между Израилем и ХАМАС до инаугурации Трампа.

Два источника, информированные о поездке Салливана, сообщили порталу, что он планирует оказать давление на израильтян, катарцев и египтян, чтобы они сделали все возможное для заключения сделки в течение нескольких дней и приступили к ее реализации как можно скорее.

В среду министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил шефу Пентагона Ллойду Остину, что "в настоящий момент есть шанс на заключение новой сделки, которая, как мы надеемся, приведет к освобождению всех заложников, включая американцев".

Ранее сообщалось, что Трамп хочет достичь соглашения между Израилем и ХАМАС до того, как вступит в должность 20 января.

Переговоры о прекращении огня в Газе до сих пор не увенчались успехом.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ армия обороны Израиля начала операцию против ХАМАС.