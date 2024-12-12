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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 14:24

ХАМАС допускает присутствие израильских военных в Газе после окончания конфликта

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Палестинское движение ХАМАС уведомило посредников по соглашению с Израилем о прекращении огня и освобождению заложников, что может согласиться на временное присутствие израильских военных в секторе Газа после окончания боевых действий, сообщает The Wall Street Journal.

"Группировка впервые заявила посредникам, что может согласиться на сделку, позволяющую израильским силам временно оставаться в Газе, когда прекратятся боевые действия", - пишет газета со ссылкой на арабских посредников.

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Кроме того, согласно публикации, движение ХАМАС передало список заложников, включая граждан США, которых готово освободить в случае заключения соглашения.

Таким образом, отмечает The Wall Street Journal, "ХАМАС уступил двум ключевым требованиям Израиля по сделке". По мнению авторов издания, это "дает надежду на соглашение, которое может освободить некоторых заложников в ближайшие дни, несмотря на (...) коллапс предыдущих переговоров".

На минувшей неделе глава израильского МИД Гидеон Саар заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что у Израиля остались шансы прийти к договоренностям с ХАМАС об освобождении заложников. А портал Axios со ссылкой на израильских чиновников сообщал, что израильская сторона обновила и передала группировке предложения по соглашению о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников.

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Источники портала обратили внимание, что новые рамки соглашения "существенно не отличаются от предложений, которые обсуждались в августе, но не были реализованы". Но сейчас "основное внимание уделяется тому, чтобы попытаться претворить в жизнь главным образом первый этап этой сделки с некоторыми изменениями".

Этот этап предусматривал прекращение огня на шесть недель, вывод израильских войск из населенных районов сектора Газа, освобождение заложников в обмен на сотни палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию против ХАМАС.

Хроника 07 октября 2023 года – 12 декабря 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
ХАМАС сектор Газа Израиль соглашение
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