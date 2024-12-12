G7 выразила поддержку политическим переменам в Сирии

При этом "Семерка" призвала новые власти соблюдать права женщин и этноконфессиональных меньшинств

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Лидеры государств G7 приветствуют начавшиеся в Сирии политические трансформации и призывают сохранить единство страны, говорится в заявлении "Большой семерки" на сайте офиса премьер-министра Великобритании.

"Мы, лидеры G7, подтверждаем наши обязательства перед народом Сирии и оказываем поддержку инклюзивному возглавляемому сирийцами процессу политического перехода в духе принципов резолюции СБ ООН 2254, - заявили они. - Мы призываем все стороны сохранить территориальную целостность и национальное единство Сирии и уважаем ее независимость и суверенитет" заявлении.

Также лидеры выразили поддержку Силам ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах.

G7 при этом уточнила, что будет поддерживать такой политический переход в Сирии, при котором власти будут соблюдать права всех этноконфессиональных меньшинств и женщин. Также "Большая семерка" подчеркнула "важность призвать режим президента Сирии Башара Асада к ответственности за его преступления".