В Израиле объяснили введение войск в буферную зону на границе с Сирией

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар обосновал ввод израильских военных в буферную зону на границе с Сирией, обвинив Дамаск в нарушении соглашения 1974 года о разделении сил между Израилем и Сирией, сообщает в четверг The Times of Israel.

"Израиль не мог бездействовать, глядя на ввод боевиков в буферную зону вопреки соглашению (предполагающему создание буферной зоны на Голанских высотах - ИФ) и зная об атаках на позиции размещённых в этой зоне Сил ООН по наблюдению за разъединением (СООННР)", - цитирует Саара The Times of Israel.

"Это было необходимо в оборонительных целях, так как действующие у границы экстремистские группировки представляют угрозу (для Израиля - ИФ)", - сказал глава МИД Израиля.

Кроме того, он отметил, что Израиль не хочет повторять "сценарий 7 октября 2023 года", когда группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль, в ответ на которое Армия обороны Израиля начала операцию против ХАМАС.

Ранее в декабре израильские военные заняли позиции в буферной зоне после сообщений о смене власти в Сирии. Власти Израиля назвали это временной мерой. Также поступали сообщения об операциях израильской армии в южных районах Сирии.