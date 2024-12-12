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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 15:30

Трамп отверг подозрения в связях с РФ кандидата на пост главы нацразведки Габбард

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп в интервью Time выразил поддержку американскому политику Тулси Габбард и заявил об уверенности в том, что она справится с обязанностями главы Национальной разведки США.

"Я думаю, она великая американка. Я думаю, она человек с потрясающим здравым смыслом. Я наблюдал за ней много лет, и она не имеет никакого отношения к России", - подчеркнул Трамп. Он напомнил, что в прошлом ряд американских политиков обвиняли и его в поддержании "дружеских отношений с Россией".

"А потом они сказали, что на самом деле это не так. Они сказали: именно Трамп положил конец строительству газопровода "Северный поток-2". Именно он ввел все санкции против России. И при этом я же поладил с Россией", - отметил избранный президент.

Ранее Трамп объявил о намерении назначить Габбард главой Национальной разведки США. Это вызвало широкую критику в Соединенных Штатах, так как Габбард в прошлые годы в ряде случаев высказывалась в поддержку России.

США Дональд Трамп Тулси Габбард
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