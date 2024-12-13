Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

Соратники Трампа обсуждали с Белым домом и Киевом урегулирование на Украине

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Команда избранного президента США Дональда Трампа провела серию переговоров с действующей американской администрацией и украинскими властями для обсуждения путей урегулирования конфликта на Украине, сообщает в пятницу телеканал NBC News со ссылкой на источники.

Один из источников телеканала отметил, что "Трамп серьезно хочет достичь прекращения огня в первый день (своего президентства - ИФ)".

По словам собеседников агентства, команда Трампа пока не проинформировала Киев о потенциальных планах решения конфликта, но недавние встречи и переговоры между соратниками будущего американского президента с представителями украинского руководства были конструктивными.

Источник NBC News также сообщил, что команда Трампа, "вероятно, откажется от долгосрочной цели Украины в конечном счете стать членом НАТО, чтобы таким образом попытаться убедить Россию вступить в мирные переговоры с Киевом". Вместо этого Киеву, возможно, предложат "гарантии безопасности" со стороны некоторых членов альянса.

Сам Трамп не раз говорил, что быстро закончит конфликт на Украине в случае возвращения в Белый дом, деталей он не приводил.

При этом временами 47-й президент США выражал и иную точку зрения, признавая, что этот конфликт - сложный. Так, ранее на этой неделе он заявил, что конфликт на Ближнем Востоке решить проще, чем уладить ситуацию на Украине.

"Я думаю, что Ближний Восток - это более легкая проблема для урегулирования, чем то, что происходит между Россией и Украиной", - сказал Трамп в интервью изданию Time.

Вместе с тем, добавил он, в целом ближневосточный конфликт "по своей сути намного сложнее, чем российско-украинский", но при этом найти путь для его урегулирования - легче.

На вопрос журналиста, собирается ли он "бросить Украину", Трамп сказал: "Я хочу достичь соглашения. И единственный способ для того, чтобы достичь соглашения, - это не бросать их".

Белый дом Ближний Восток США Трамп НАТО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: пятница, 13 декабря

Президент Грузии отказалась покидать пост до назначения новых выборов в парламент

Ночной переток электроэнергии из России обходится Абхазии в разы дешевле дневного

Ночной переток электроэнергии из России обходится Абхазии в разы дешевле дневного

В Грузии запретили приходить на митинги в масках и использовать пиротехнику

В Грузии запретили приходить на митинги в масках и использовать пиротехнику

В Венгрии заявили, что нашли решение для продолжения транзита газа из РФ через Болгарию

В Венгрии заявили, что нашли решение для продолжения транзита газа из РФ через Болгарию

Новым премьером Франции назначен Франсуа Байру

Новым премьером Франции назначен Франсуа Байру
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5553 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2054 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ20 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии93 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });