Соратники Трампа обсуждали с Белым домом и Киевом урегулирование на Украине

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Команда избранного президента США Дональда Трампа провела серию переговоров с действующей американской администрацией и украинскими властями для обсуждения путей урегулирования конфликта на Украине, сообщает в пятницу телеканал NBC News со ссылкой на источники.

Один из источников телеканала отметил, что "Трамп серьезно хочет достичь прекращения огня в первый день (своего президентства - ИФ)".

По словам собеседников агентства, команда Трампа пока не проинформировала Киев о потенциальных планах решения конфликта, но недавние встречи и переговоры между соратниками будущего американского президента с представителями украинского руководства были конструктивными.

Источник NBC News также сообщил, что команда Трампа, "вероятно, откажется от долгосрочной цели Украины в конечном счете стать членом НАТО, чтобы таким образом попытаться убедить Россию вступить в мирные переговоры с Киевом". Вместо этого Киеву, возможно, предложат "гарантии безопасности" со стороны некоторых членов альянса.

Сам Трамп не раз говорил, что быстро закончит конфликт на Украине в случае возвращения в Белый дом, деталей он не приводил.

При этом временами 47-й президент США выражал и иную точку зрения, признавая, что этот конфликт - сложный. Так, ранее на этой неделе он заявил, что конфликт на Ближнем Востоке решить проще, чем уладить ситуацию на Украине.

"Я думаю, что Ближний Восток - это более легкая проблема для урегулирования, чем то, что происходит между Россией и Украиной", - сказал Трамп в интервью изданию Time.

Вместе с тем, добавил он, в целом ближневосточный конфликт "по своей сути намного сложнее, чем российско-украинский", но при этом найти путь для его урегулирования - легче.

На вопрос журналиста, собирается ли он "бросить Украину", Трамп сказал: "Я хочу достичь соглашения. И единственный способ для того, чтобы достичь соглашения, - это не бросать их".