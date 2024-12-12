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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 15:30

Байден помиловал 39 осужденных, смягчил наказания для еще почти 1,5 тыс.

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден помиловал 39 заключенных, осужденных за ненасильственные преступления, и смягчил наказания для еще почти 1,5 тыс. человек, сообщается в четверг на сайте Белого дома.

"Как у президента у меня есть большая привилегия: проявить милосердие к людям, которые прошли программы по перевоспитанию и раскаялись в совершенных преступлениях. (...) Сегодня я помиловал 39 человек", - говорится в заявлении Байдена.

Американский лидер также смягчил наказания для почти 1,5 тыс. человек, отбывающих длительные сроки заключения. По его словам, многие из них получили бы менее строгие наказания, если бы были осуждены "при сегодняшних законах, политике и практиках".

Байден отметил, что в ближайшие недели его администрация продолжит изучать прошения о помиловании.

В Белом доме отметили, что, таким образом, Байден в четверг установил рекорд для американского президента по количеству помилований за один день.

Джо Байден США
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