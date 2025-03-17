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Трамп счел недействительными объявленные Байденом помилования

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что объявленные его предшественником Джо Байденом помилования недействительны, так как были подписаны устройством для автоматической подписи.

"Помилования, которые раздал Джо Байден, (...) объявляются недействительными, бессмысленными и более не имеющими силы, ввиду того, что они были подписаны устройством для автоматической подписи. Другими словами, Джо Байден не подписывал их, более того, он ничего об этом не знал!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.

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"Ему не объяснили, что это за документы, он не одобрял их. Он ничего не знал о документах, а люди, которые знали, возможно, совершили преступление", - предположил американский президент.

Он пообещал провести "расследование на самом высоком уровне", чтобы выяснить все обстоятельства этого дела.

В декабре 2024 Байден помиловал 39 заключенных, осужденных за ненасильственные преступления, и смягчил наказания для еще почти 1,5 тыс. человек.

Перед уходом с поста президента он принял решение помиловать некоторых членов своей семьи.

Кроме того, он "превентивно" помиловал бывшего советника по борьбе с пандемией COVID-19 Энтони Фаучи, бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли и членов Палаты представителей, занимавшихся расследованием событий 6 января 2021 года.

6 января 2021 года Конгресс собирался утвердить результаты голосования на выборах США 2020 года, по итогам которых пост президента достался Байдену. В этот день в столице США собрались на акцию протеста многочисленные сторонники Трампа. Часть демонстрантов прорвалась в здание Конгресса и сорвала заседание.

Фаучи, Милли, членам палаты представителей и членам семьи Байдена к тому моменту не предъявляли обвинения, поэтому помилование в их случае носит превентивный характер: на случай, если следующая администрация США попытается привлечь кого-то из этих людей к суду.

Джо Байден Дональд Трамп США
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