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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

Песков призвал дожидаться конкретных шагов Трампа по Украине

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле предлагают пока не возлагать надежд на стабилизацию ситуации на Украине с приходом Дональда Трампа на пост президента США и дождаться его вступления в должность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Не нужно забегать вперед и дождаться конкретных шагов, которые будут предприниматься после инаугурации", - сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, появляются ли у Кремля надежды на разрешение конфликта на Украине после вступления Дональда Трампа в должность президента США.

Дмитрий Песков Дональд Трамп
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