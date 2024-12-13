Песков призвал дожидаться конкретных шагов Трампа по Украине

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле предлагают пока не возлагать надежд на стабилизацию ситуации на Украине с приходом Дональда Трампа на пост президента США и дождаться его вступления в должность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Не нужно забегать вперед и дождаться конкретных шагов, которые будут предприниматься после инаугурации", - сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, появляются ли у Кремля надежды на разрешение конфликта на Украине после вступления Дональда Трампа в должность президента США.