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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

Спецпосланник Трампа Келлог допустил урегулирование украинского конфликта за месяцы

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Будущий специальный посланник США по Украине и России Кит Келлог заявил Fox News, что избранный президент США Дональд Трамп сможет найти решение конфликта на Украине в ближайшие несколько месяцев.

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"Я действительно верю, что это будет решено в последующие несколько месяцев", - сказал он и добавил, что не удивился бы, если бы Трамп пригласил президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина на инаугурацию и провел с ними переговоры по урегулированию украинского конфликта в Вашингтоне.

"Мог бы он такое сделать? Конечно, мог бы. Трамп известен тем, что делает смелые шаги", - добавил Келлог.

По его словам, Трамп часто предпринимает такие действия, на которые "мы смотрим c огромным удивлением".

В конце ноября Трамп заявил, что назначит бывшего секретаря Совета по нацбезопасности Кита Келлога специальным посланником по Украине и России.

Летом 2024 года западные СМИ писали, что Келлог представил Трампу план по завершению конфликта на Украине, который включал в себя заморозку линий фронта и старт переговоров Москвы и Киева. Он предлагал лишить Украину поставок американского оружия, если она не согласится принять участие в переговорном процессе.

Дональд Трамп США Украина Владимир Зеленский Кит Келлог Владимир Путин
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