Власти ФРГ расследуют появление беспилотников над промышленными объектами

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - В Германии зафиксировали несколько полетов неопознанных дронов над промышленными и военными объектами страны, что стало поводом для начала расследования, сообщают в пятницу немецкие СМИ.

"Полиция федеральной земли Рейнланд-Пфальц создала специальный отдел для расследования полетов дронов", - информируют СМИ.

С конца ноября БПЛА замечали над заводами химического концерна BASF в юго-западной части Германии, а также над авиабазой Рамштайн. Кроме того, БПЛА заметили над оборонным концерном Rheinmetall. Полеты дронов в основном проходят в ночное время, отмечают СМИ.

Первые неопознанные беспилотники заметили еще в августе над территорией северной части Германии, тогда они пролетели над промышленным комплексом ChemCoast Park, неработающей АЭС, регазификационным терминалом СПГ и Кильским каналом.

Пока полиции не удалось выяснить ни кто запустил эти дроны, ни откуда.