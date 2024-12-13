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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

Власти ФРГ расследуют появление беспилотников над промышленными объектами

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - В Германии зафиксировали несколько полетов неопознанных дронов над промышленными и военными объектами страны, что стало поводом для начала расследования, сообщают в пятницу немецкие СМИ.

"Полиция федеральной земли Рейнланд-Пфальц создала специальный отдел для расследования полетов дронов", - информируют СМИ.

С конца ноября БПЛА замечали над заводами химического концерна BASF в юго-западной части Германии, а также над авиабазой Рамштайн. Кроме того, БПЛА заметили над оборонным концерном Rheinmetall. Полеты дронов в основном проходят в ночное время, отмечают СМИ.

Первые неопознанные беспилотники заметили еще в августе над территорией северной части Германии, тогда они пролетели над промышленным комплексом ChemCoast Park, неработающей АЭС, регазификационным терминалом СПГ и Кильским каналом.

Пока полиции не удалось выяснить ни кто запустил эти дроны, ни откуда.

Рамштайн АЭС Рейнланд-Пфальц ФРГ СПГ
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