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ВASF обеспечил свою долгосрочную потребность в газе поставками из Норвегии и США

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Германский нефтехимический концерн BASF, долгое время закупавший значительные объемы газа в России, сформировал свой долгосрочный портфель закупок из газа норвежского и американского происхождения.

BASF и Equinor заключили соглашение о ежегодной поставке 2 млрд куб. м природного газа сроком на 10 лет c 1 октября 2025 года.

Всего концерн потребляет порядка 3 млрд куб. м газа в год. Подписанный документ обеспечит "значительную" часть потребностей BASF в природном газе в Европе, отмечается в пресс-релизах.

Соглашение поддерживает стратегию компании по диверсификации портфеля энергоносителей и сырья. "Газ продаётся на рыночных условиях", - характеризуют стороны коммерческую сторону вопроса.

Два года назад BASF заключил соглашение с американской Cheniere на поставку в середины 2026 года по 0,8 млн тонн (примерно 1 млрд куб. м) в год на период до 2043 года.

BASF среди предприятий германской экономики долгое время был наиболее приверженным сторонником сотрудничества с Россией. Вместе с "Газпромом" они создали торговую компанию Wingas, построили сеть газопроводов и занимались строительством магистралей "Северный поток - 1, 2". После отказа Евросоюза от сотрудничества с Россией BASF провел масштабные сокращения производства и вышел из нефтегазового бизнеса.

BASF Газпром Евросоюз США Норвегия Германия
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