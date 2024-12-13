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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

NASA в четвертый раз перенесло расстыковку Cargo Dragon с МКС из-за непогоды

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Расстыковка многоразового грузового космического корабля Cargo Dragon компании SpaceX с Международной космической станцией (МКС) перенесена на 15 декабря из-за сохраняющихся неблагоприятных погодных условий в районе его приводнения у берегов Флориды в Атлантике, сообщило в пятницу NASA.

Первоначально отстыковку корабля от МКС планировалось осуществить еще 5 декабря, затем она переносилась на 6, 12 и 14 декабря.

Cargo Dragon находится в составе станции в рамках миссии CRS-31 с начала ноября. Он доставил на МКС более 2,7 т продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов.

В настоящее время Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

Спускаемая капсула корабля Cargo Dragon, которая приводнится в Атлантике, доставит результаты экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите, общим весом более 2,3 т.

NASA Cargo Dragon SpaceX МКС
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