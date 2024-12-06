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Пилотируемый облет Луны корабля с астронавтами NASA состоится не ранее 2026 г.

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Облет Луны в рамках американской пилотируемой программы Artemis ("Артемида") с четырьмя астронавтами перенесен на апрель 2026 года в связи с необходимостью усовершенствования теплоизоляции корабля Orion, сообщил глава NASA Билл Нельсон.

Миссия ранее планировалась на сентябрь 2025 года.

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Полёт астронавтов к естественному спутнику Земли рассчитан на десять дней, в ходе которых специалисты NASA планируют проверить системы жизнеобеспечения корабля и протестировать технологии, необходимые для работы экипажей в далёком космосе.

Программа Artemis была обнародована в сентябре 2020 года. Ее главная цель - возвращение американских астронавтов на лунную поверхность спустя более 50 лет после последней миссии, строительство окололунной станции и подготовка условий для возможной колонизации Луны в будущем.

Первая беспилотная миссия в рамках программы Artemis 1 ("Артемида-1") была осуществлена в ноябре 2022 года. Сверхтяжёлая ракета SLS вывела на орбиту непилотируемый корабль Orion, который в течение 25 суток дважды совершил облет Луны, приближаясь к ее поверхности на расстояние около 130 км. 11 декабря корабль благополучно приводнился в Тихом океане. В рамках миссии Artemis 3, которая в настоящий момент планируется на 2027 год, американские астронавты должны будут высадиться на поверхность Луны.

NASA Луна НАСА
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