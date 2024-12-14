На переговорах по прекращению огня в секторе Газа наметился прогресс

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - На переговорах по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС, наблюдается некоторый прогресс, сообщила израильская государственная телерадиокомпания Kan со ссылкой на источники.

"Источники, участвовавшие в переговорах, в беседе с Kan выразили осторожный оптимизм относительно шансов на достижение взаимопонимания, которое привело бы к заключению сделки", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Катар и Египет стремятся достичь соглашения, при этом "Соединенные Штаты интенсивно давят на посредников сверху".

Палестинские источники отметили, что "Турция, которая начала входить в гущу событий, поощряет и подталкивает ХАМАС к заключению сделки с Израилем".

Эти подтверждает и агентство Bloomberg, которое сообщило со ссылкой на американского чиновника, что накануне турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сказал госсекретарю США Энтони Блинкену, что Турция готова оказать давление на ХАМАС, чтобы достичь соглашения о прекращении огня с Израилем и освобождении израильских заложников, которое положит конец конфликту.

По словам источника агентства, который сопровождает Блинкена в ближневосточном турне, "позиция турецкого правительства по этому вопросу изменилась, и страна приобрела еще большее влияние на лидеров ХАМАС после того, как многие из них переехали в Стамбул из Катара".

Kan проинформировала, что Израиль и ХАМАС в принципе договорились о постепенном освобождении заложников в рамках гуманитарной фазы соглашения, которое в настоящее время обсуждается сторонами. Как считают посредники, если будет заключена ограниченная сделка с освобождением заложников, она в конечном итоге приведет к полномасштабному соглашению, включающему освобождение всех заложников, прекращение войны и вывод израильских войск.