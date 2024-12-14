ВВС Израиля нанесли удар по зданию школы в городе Газа

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Авиация Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по зданию школьного комплекса в городе Газа, мотивируя это тем, что там находился командный центр ХАМАС, сообщила армейская пресс-служба в ночь на субботу.

"Некоторое время назад, руководствуясь данными разведки ЦАХАЛ, ВВС нанесли точный удар по террористам ХАМАС, которые планировали в ближайшем будущем совершить теракты против израильских войск, действующих в секторе Газа, и на территории Израиля", - говорится в сообщении.

Согласно нему, перед атакой "были предприняты многочисленные шаги для снижения риска причинения вреда гражданскому населению".

Пресс-служба отмечает, что ХАМАС "действовала в командно-контрольном центре, расположенном на территории комплекса, который ранее был школой "Яффа" в городе Газа", и подчеркивает, что "это еще один пример систематического использования (...) ХАМАС гражданской инфраструктуры в нарушение международного права".