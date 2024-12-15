Трамп выбрал спецпосланника по "нестабильным" регионам и странам

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп назначил Ричарда Гренелла специальным посланником своей администрации в регионы и страны, с которыми у Вашингтона напряженные и нестабильные отношения.

"Рад сообщить, что Ричард Гренелл станет нашим специальным посланником по международным делам", - написал Трамп в соцсети Truth.

Гренелл "будет работать в самых горячих точках по всему миру, включая Венесуэлу и Северную Корею", сказал Трамп, не вдаваясь в подробности обязанностей спецпосланника.

Гренелл был послом в Германии, специальным представителем президента по мирным переговорам в Сербии и Косово, а также исполняющим обязанности директора национальной разведки во время президентского срока Трампа в 2017-2021 годах.