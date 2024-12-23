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Главой совета экономических консультантов при Трампе станет Стивен Миран

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Совет экономических консультантов избранного президента США Дональда Трампа возглавит Стивен Миран, работавший в Минфине во время первого президентства Трампа.

"Стив будет работать с остальной частью моей экономической команды, чтобы обеспечить мощный экономический бум, который поддержит всех американцев", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

В совет экономических консультантов Белого дома входит три человека. Для утверждения Мирана потребуется одобрение Сената.

В период первого президентского срока Трампа Миран был главным советником по экономической политике в американском Минфине. Он неоднократно выступал с критикой действий председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, а также администрации действующего президента США Джо Байдена, пишет газета Financial Times.

Сейчас Миран - главный стратег хедж-фонда Hudson Bay Capital Management.

Трамп также объявил, что миллиардер и сооснователь фонда прямых инвестиций Cerberus Capital Management Стивен Файнберг займет пост замминистра обороны США. В ходе первого президентства Трампа инвестор возглавлял консультативный совет по разведке при президенте.

США Минфин Дональд Трамп Стивен Файнберг Стивен Миран Hudson Bay Capital Management
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