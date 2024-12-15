Между Белоруссией и Оманом будет открыт прямой авиарейс

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Белоруссия и Оман планируют открыть прямой рейс, сообщил в воскресенье журналистам министр иностранных дел республики Максим Рыженков.

"Есть планы по открытию прямого рейса из Беларуси в Оман", - сказал он на "полях" рабочего визита президента Александра Лукашенко в Маскат, его цитирует госагентство БелТА.

Рыженков подчеркнул, что "все согласования уже прошли".

"Остались некие технические вещи, которые позволяют говорить о том, что при их реализации в самое ближайшее время, уже, наверное, с февраля может быть, мы можем уже об этом в практической плоскости говорить", - добавил он.

Накануне сообщалось, что Лукашенко направился с рабочим визитом в Оман.