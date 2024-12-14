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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 09:00

Лукашенко отправился в Оман для переговоров с султаном

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Оман, сообщил близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого" в субботу.

"Запланированы переговоры с Султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом. Лидеры стран обсудят состояние и перспективы развития отношений, направления, по которым можно придать дополнительный импульс двустороннему сотрудничеству. Главы государств также обменяются мнениями по актуальной международной повестке дня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что база двусторонних отношений была заложена в 2007 году в ходе первого в истории визита Лукашенко в эту страну. С тех пор стороны существенно нарастили нормативно-правовую базу двустороннего сотрудничества, состоялись визиты на высоком уровне, совместная работа ведется в целом ряде сфер.

Основное внимание в ходе нынешнего визита будет уделено вопросам торгово-экономического взаимодействия. Речь пойдет о расширении товарооборота, развитии сотрудничества в промышленности и сельском хозяйстве и по иным направлениям, представляющим взаимный интерес.

Оман Белоруссия Александр Лукашенко
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