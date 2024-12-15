Израиль закрывает посольство в Ирландии

Посольство Израиля в Дублине Фото: Niall Carson/PA Images via Getty Images

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - МИД Израиля в воскресенье объявил о решении закрыть посольство в Дублине "из-за жесткой антиизраильской политики ирландских властей", сообщает The Times of Israel.

"Предпринимаемые Ирландией антисемитские действия и риторика основаны на делегитимизации и демонизации еврейского государства, а также на двойных стандартах. Ирландия в отношениях с Израилем перешла все красные линии", - приводит издание выдержку из коммюнике министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара.

Газета напоминает, что Израиль уже отозвал посла из Ирландии в мае после того, как Дублин признал палестинское государство. При этом посол Ирландии продолжает работать в Израиле.

На прошлой неделе правительство Ирландии поддержало ЮАР, власти которой подали иск в Международный уголовный суд, обвинив Израиль в геноциде в секторе Газа.