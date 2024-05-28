Власти Ирландии признали независимость Палестины

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Правительство Ирландии во вторник признало Палестину независимым государством и заявило об установлении с палестинцами полноценных дипломатических отношений, заявил министр иностранных дел республики Михол Мартин.

"Сегодняшнее решение правительства утверждает установление полноценных дипломатических отношений с государством Палестина. При условии официального запроса палестинских властей правительство повысит статус палестинской миссии в Ирландии до статуса посольства и разрешит назначение посла государства Палестина в Ирландии", - говорится в заявлении Мартина, опубликованном на сайте ирландского правительства.

Решение также позволяет преобразовать в посольство нынешнее представительство Ирландии в Рамалле. "Признание Палестины - это не конец процесса, это начало. Мы глубоко привержены стремлению к миру и поддерживаем построение палестинского государства", - отмечается в документе.

Мартин добавил, что Ирландия продолжит тесно сотрудничать с палестинскими властями, а также с партнерами из ЕС и международными партнерами в создании политического пути, который приведет к прекращению конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее во вторник правительство Испании высказалось за признание независимости палестинского государства. "Сегодня Испания сделала ключевой исторический шаг, теперь палестинское государство признают 143 страны", - сказала на пресс-конференции по итогам заседания правительства представитель кабинета министров Пилар Алегриа.

Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал это решение историческим: "Это историческое решение, и оно имеет одну цель - помочь израильтянам и палестинцам достичь мира". Он отметил, что "оно не направлено против кого-либо и особенно Израиля".

По словам Санчеса, Мадрид признает Палестину в границах 1967 года и выступает против каких-либо их изменений.

Ожидается, что позднее во вторник об аналогичном решении объявит Норвегия.

После того, как стало известно о решении этих трех стран признать независимость палестинского государства, МИД Израиля вызвал послов Испании, Ирландии и Норвегии, а также пригрозил этим странам "серьезными последствиями".