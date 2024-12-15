Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 16:24

В МИД Франции объявили о возобновлении контактов с Сирией

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - МИД Франции направит в Дамаск 17 декабря дипломатическую миссию впервые за 12 лет, сообщил в воскресенье и.о. министра иностранных дел Жан-Ноэль Барро в эфире канала France Inter.

По его словам, целью четырех дипломатов, направляемых в Сирию, будет "возвращение влияния" Франции в стране, "установление первоначальных контактов" с новыми властями и "оценка насущных потребностей населения" с гуманитарной точки зрения.

После отставки и бегства из страны президента Сирии Башара Асада президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал конец этого режима.

"Наконец-то рухнуло варварское государство", - написал Макрон 8 декабря в соцсети.

Франция Сирия Дамаск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Власти Израиля намерены расширять поселения на Голанских высотах

Власти Израиля намерены расширять поселения на Голанских высотах

Израиль закрывает посольство в Ирландии

Израиль закрывает посольство в Ирландии

Высшее руководство Ирана доработает законопроект о ношении хиджаба

Высшее руководство Ирана доработает законопроект о ношении хиджаба

Что случилось этой ночью: воскресенье, 15 декабря

Смена власти в Сирии

Лидер сирийской оппозиции обвинил Израиль в неправомерном нападении

Лидер сирийской оппозиции обвинил Израиль в неправомерном нападении

Аэропорт штата Нью-Йорк временно закрывали из-за неизвестного беспилотника

Смена власти в Сирии

Израильские ВВС нанесли удары по военным объектам близ Дамаска

Тела 12 человек обнаружены в ресторане на горнолыжном курорте в Грузии

Что произошло за день: суббота, 14 декабря

Турция возобновила работу своего посольства в Дамаске

Турция возобновила работу своего посольства в Дамаске
Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии100 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5558 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России30 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2057 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });