В МИД Франции объявили о возобновлении контактов с Сирией

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - МИД Франции направит в Дамаск 17 декабря дипломатическую миссию впервые за 12 лет, сообщил в воскресенье и.о. министра иностранных дел Жан-Ноэль Барро в эфире канала France Inter.

По его словам, целью четырех дипломатов, направляемых в Сирию, будет "возвращение влияния" Франции в стране, "установление первоначальных контактов" с новыми властями и "оценка насущных потребностей населения" с гуманитарной точки зрения.

После отставки и бегства из страны президента Сирии Башара Асада президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал конец этого режима.

"Наконец-то рухнуло варварское государство", - написал Макрон 8 декабря в соцсети.