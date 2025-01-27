МИД Франции анонсировал планы Совета ЕС приостановить часть санкций против Сирии

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Совет ЕС по иностранным делам примет в понедельник решение о приостановке ряда антисирийских санкций, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

"Сегодня мы примем решение приостановить некоторые санкции, применяемые в секторах энергетики, транспорта, финансовых институтов, которые мешают экономической стабилизации страны и началу процесса восстановления", - сказал Барро перед заседанием совета в Брюсселе.

Он пояснил, что эта приостановка санкций будет предпринята в ожидании включения всех сирийцев в процесс политического перехода, который обеспечит "решительные меры, гарантирующие безопасность, особенно непреклонную борьбу против любых форм возрождения терроризма ИГИЛ (запрещенной в РФ террористической организации) и обнаружение и уничтожение запасов химического оружия режима Башара Асада".



