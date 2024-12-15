Часть сотрудников российских загранпредставительств в Дамаске эвакуированы в Москву
Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Российское внешнеполитическое ведомство сообщило об эвакуации части соотечественников из Сирии.
Сообщается, что 15 декабря в московский аэропорт "Чкаловский" специальным рейсом ВКС Минобороны России с авиабазы "Хмеймим" осуществлен вывоз части персонала российских загранпредставительств в Дамаске, говорится в сообщении МИД РФ.
Были также эвакуированы сотрудники дипмиссий Белоруссии, КНДР и Абхазии.
"Работа Посольства России в Дамаске продолжается", - отметили на Смоленской площади.
На прошлой неделе вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти.