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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:23

Часть сотрудников российских загранпредставительств в Дамаске эвакуированы в Москву

Часть сотрудников российских загранпредставительств в Дамаске эвакуированы в Москву
Табличка у входа в здание российского посольства. Архивное фото
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Российское внешнеполитическое ведомство сообщило об эвакуации части соотечественников из Сирии.

Сообщается, что 15 декабря в московский аэропорт "Чкаловский" специальным рейсом ВКС Минобороны России с авиабазы "Хмеймим" осуществлен вывоз части персонала российских загранпредставительств в Дамаске, говорится в сообщении МИД РФ.

Были также эвакуированы сотрудники дипмиссий Белоруссии, КНДР и Абхазии.

"Работа Посольства России в Дамаске продолжается", - отметили на Смоленской площади.

На прошлой неделе вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти.

Хроника 08 – 15 декабря 2024 годаСмена власти в Сирии
Дамаск ВКС Сирия Минобороны МИД
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