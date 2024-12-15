Часть сотрудников российских загранпредставительств в Дамаске эвакуированы в Москву

Табличка у входа в здание российского посольства. Архивное фото Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Российское внешнеполитическое ведомство сообщило об эвакуации части соотечественников из Сирии.

Сообщается, что 15 декабря в московский аэропорт "Чкаловский" специальным рейсом ВКС Минобороны России с авиабазы "Хмеймим" осуществлен вывоз части персонала российских загранпредставительств в Дамаске, говорится в сообщении МИД РФ.

Были также эвакуированы сотрудники дипмиссий Белоруссии, КНДР и Абхазии.

"Работа Посольства России в Дамаске продолжается", - отметили на Смоленской площади.

На прошлой неделе вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти.