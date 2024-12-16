Дамаск посетит дипмиссия Евросоюза

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Представители дипмиссии Евросоюза отправятся в Дамаск для установления контактов с новым руководством Сирии, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас перед заседанием глав МИД стран союза.

"Я поручила высокопоставленным европейским дипломатам отправиться в Дамаск для контактов с новым правительством", - сказала она.

"Сначала мы должны определить уровень, на котором мы будем взаимодействовать с новым сирийским руководством, и какие шаги мы хотим предпринять для того, чтобы иметь отношения с ними. Для нас важны не только их слова, но и поступки", - указала Каллас, отвечая на вопрос о возможности исключения ряда сирийских группировок из списка террористов.

По ее словам, "ближайшие недели и месяцы покажут, движутся ли они (пришедшие к власти группировки в Сирии - ИФ) в правильном направлении, и тогда мы будем готовы обсуждать дальнейшие шаги".