Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:23

Дамаск посетит дипмиссия Евросоюза

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Представители дипмиссии Евросоюза отправятся в Дамаск для установления контактов с новым руководством Сирии, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас перед заседанием глав МИД стран союза.

"Я поручила высокопоставленным европейским дипломатам отправиться в Дамаск для контактов с новым правительством", - сказала она.

"Сначала мы должны определить уровень, на котором мы будем взаимодействовать с новым сирийским руководством, и какие шаги мы хотим предпринять для того, чтобы иметь отношения с ними. Для нас важны не только их слова, но и поступки", - указала Каллас, отвечая на вопрос о возможности исключения ряда сирийских группировок из списка террористов.

По ее словам, "ближайшие недели и месяцы покажут, движутся ли они (пришедшие к власти группировки в Сирии - ИФ) в правильном направлении, и тогда мы будем готовы обсуждать дальнейшие шаги".

Хроника 08 – 16 декабря 2024 годаСмена власти в Сирии
Дамаск Евросоюз Кая Каллас МИД Сирия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подешевела до $74,22 за баррель

Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров освобожден от должности

Что случилось этой ночью: понедельник, 16 декабря

Арабские страны осудили планы Израиля по расширению поселений на Голанских высотах

Арабские страны осудили планы Израиля по расширению поселений на Голанских высотах

Вучич объявил о начале переговоров по санкциям против "Нефтяной индустрии Сербии"

Вучич объявил о начале переговоров по санкциям против "Нефтяной индустрии Сербии"

Бундестаг проголосует по доверию правительству Шольца

Бундестаг проголосует по доверию правительству Шольца

Что произошло за день: воскресенье, 15 декабря

Смена власти в Сирии

Часть сотрудников российских загранпредставительств в Дамаске эвакуированы в Москву

Часть сотрудников российских загранпредставительств в Дамаске эвакуированы в Москву

Власти Израиля намерены расширять поселения на Голанских высотах

Власти Израиля намерены расширять поселения на Голанских высотах

Израиль закрывает посольство в Ирландии

Израиль закрывает посольство в Ирландии
Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии102 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5558 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России30 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2057 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });