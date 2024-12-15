Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:23

Дипломаты посольства Белоруссии в Сирии вывезены в Минск

В МИД выразили признательность российским коллегам, которые обеспечили безопасное прибытие дипломатов в Белоруссию

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Белорусская дипмиссия в Сирии вывезена в Минск, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства иностранных дел Белоруссии.

"С учетом сложившейся на месте обстановки дипломаты посольства Беларуси в Сирии выведены в Минск", - говорится в сообщении.

"Посол Беларуси в Сирии Юрий Слука некоторое время будет в столице на консультациях, по итогам которых планируется провести углубленную оценку обстановки", - говорится в сообщении.

В МИД выразили признательность российским коллегам, которые обеспечили безопасное прибытие дипломатов в Белоруссию.

Сообщается, что в столице Ливана Бейруте развернут временный консульский пункт посольства Белоруссии в Сирии для продолжения консульской деятельности и оказания возможной помощи гражданам республики.

Ливан Минск Сирия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 15 декабря

Смена власти в Сирии

Часть сотрудников российских загранпредставительств в Дамаске эвакуированы в Москву

Часть сотрудников российских загранпредставительств в Дамаске эвакуированы в Москву

Власти Израиля намерены расширять поселения на Голанских высотах

Власти Израиля намерены расширять поселения на Голанских высотах

Израиль закрывает посольство в Ирландии

Израиль закрывает посольство в Ирландии

Высшее руководство Ирана доработает законопроект о ношении хиджаба

Высшее руководство Ирана доработает законопроект о ношении хиджаба

Что случилось этой ночью: воскресенье, 15 декабря

Смена власти в Сирии

Лидер сирийской оппозиции обвинил Израиль в неправомерном нападении

Лидер сирийской оппозиции обвинил Израиль в неправомерном нападении

Аэропорт штата Нью-Йорк временно закрывали из-за неизвестного беспилотника

Смена власти в Сирии

Израильские ВВС нанесли удары по военным объектам близ Дамаска

Тела 12 человек обнаружены в ресторане на горнолыжном курорте в Грузии

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии101 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5558 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России30 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2057 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });