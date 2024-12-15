Дипломаты посольства Белоруссии в Сирии вывезены в Минск

В МИД выразили признательность российским коллегам, которые обеспечили безопасное прибытие дипломатов в Белоруссию

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Белорусская дипмиссия в Сирии вывезена в Минск, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства иностранных дел Белоруссии.

"С учетом сложившейся на месте обстановки дипломаты посольства Беларуси в Сирии выведены в Минск", - говорится в сообщении.

"Посол Беларуси в Сирии Юрий Слука некоторое время будет в столице на консультациях, по итогам которых планируется провести углубленную оценку обстановки", - говорится в сообщении.

В МИД выразили признательность российским коллегам, которые обеспечили безопасное прибытие дипломатов в Белоруссию.

Сообщается, что в столице Ливана Бейруте развернут временный консульский пункт посольства Белоруссии в Сирии для продолжения консульской деятельности и оказания возможной помощи гражданам республики.