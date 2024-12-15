Число жертв циклона "Шидо" на французской Майотте может вырасти до нескольких сотен

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Из-за циклона "Шидо", обрушившегося накануне на французский заморский департамент Майотту, могли погибнуть сотни, возможно, тысячи человек, сообщила в воскресенье Le Figaro.

"Может быть, мы приблизимся к тысяче, если не к нескольким тысячам", - цитирует газета слова префекта департамента Франсуа-Ксавье Бьёвиля из его выступления по местному телевидению.

Бьёвиль предупредил, что жертвы пока сосчитать сложно, поскольку ураган полностью уничтожил огромное число домов в этом департаменте Франции, где погибло множество людей, а по мусульманской традиции хоронить погибших необходимо в течение 24 часов.

По данным Le Figaro, на архипелаг прилетел самолет со спасателями из Франции, также на Майотту в понедельник намерен прибыть и.о. министра внутренних дел Франции Брюно Ретайо.