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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:23

Что случилось этой ночью: понедельник, 16 декабря

Вучич анонсировал переговоры по санкциям против NIS, арабские страны осудили планы Израиля расширить поселения на Голанах, во Франции оценили число жертв циклона "Шидо"

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Александр Вучич объявил о начале переговоров из-за возможных санкций США в отношении "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS). Президент сообщил, что уже обсудил с руководством спецслужб действия на случай введения ограничительных мер для обеспечения безопасности населения.

- Палестинская администрация обратилась за помощью к США для проведения операции по восстановлению контроля над городом Дженин и его лагерем беженцев, сообщил портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.

- Росрыболовство направило специалистов для мониторинга обстановки в Керченском проливе, где в результате повреждения двух судов произошел разлив топлива. После улучшения погодных условий и окончания ликвидации последствий аварии будет дана оценка ущерба, нанесенного водным биоресурсам.

- Число жертв циклона "Шидо" на французской Майотте может вырасти до нескольких сотен, а возможно, и тысячи человек, сообщила газета Le Figaro. "Может быть, мы приблизимся к тысяче, если не к нескольким тысячам", - цитирует издание слова префекта департамента Франсуа-Ксавье Бьёвиля.

- ОАЭ, Катар, Саудовская Аравия и Ирак осудили планы Израиля по расширению поселений на Голанских высотах. Отмечается, что решение правительства Израиля угрожает дальнейшей эскалацией и напряженностью в регионе.

- Россияне выиграли золото чемпионата мира по плаванию на короткой воде в мужской комбинированной эстафете 4х100 м. Они прошли дистанцию за 3 мин. 18,68 сек., что является новым рекордом мира.

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