Акционеры Revolut с августа продали бумаги компании почти на $1 млрд

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники и первые инвесторы британского финтех-стартапа Revolut с августа продали акции компании почти на $1 млрд, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

В том числе в рамках второго раунда вторичной продажи акций венчурные инвесторы реализовали бумаги примерно на $500 млн.

В рамках первого раунда запущенной в августе сделки акции могли продавать только действующие сотрудники компании, однако затем такую возможность предоставили также ранним инвесторам и бывшим сотрудникам.

Сделка привлекла ряд институциональных инвесторов, включая Mubadala из ОАЭ, которая купила акции Revolut впервые.

Revolut была основана в 2015 году в Лондоне Николаем Сторонским (выпускник МФТИ и РЭШ) и Владиславом Яценко.

Сторонский, который также возглавляет стартап, в первом раунде продал бумаги на $200-300 млн.

Компания оценивается в $45 млрд. В июле она получила банковскую лицензию в Великобритании.