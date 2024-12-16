Акционеры Revolut с августа продали бумаги компании почти на $1 млрд
Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники и первые инвесторы британского финтех-стартапа Revolut с августа продали акции компании почти на $1 млрд, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.
В том числе в рамках второго раунда вторичной продажи акций венчурные инвесторы реализовали бумаги примерно на $500 млн.
В рамках первого раунда запущенной в августе сделки акции могли продавать только действующие сотрудники компании, однако затем такую возможность предоставили также ранним инвесторам и бывшим сотрудникам.
Сделка привлекла ряд институциональных инвесторов, включая Mubadala из ОАЭ, которая купила акции Revolut впервые.
Revolut была основана в 2015 году в Лондоне Николаем Сторонским (выпускник МФТИ и РЭШ) и Владиславом Яценко.
Сторонский, который также возглавляет стартап, в первом раунде продал бумаги на $200-300 млн.
Компания оценивается в $45 млрд. В июле она получила банковскую лицензию в Великобритании.