В Кремле назвали преждевременным вопрос размещения миротворцев на Украине

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Поднимать тему размещения миротворцев на Украине преждевременно, поскольку Киев отказывается от мирных переговоров с Москвой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока ни о каких переговорах речь не идет. Вместе с тем, президент Путин неоднократно повторял, что они могли бы возобновиться на базе известных стамбульских договоренностей. Они были согласованы, но потом украинская сторона покинула стол переговоров. Обо всем остальном, а именно о миротворцах, сейчас говорить, очевидно, преждевременно", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Так он ответил на вопрос, касающийся дискуссии в Европе о необходимости размещения контингента миротворцев на Украине.

По словам Пескова, украинская сторона по-прежнему отказывается от каких-либо переговоров с Россией.