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МИД РФ назвал провокационным вбросом сообщения о возможной отправке военных ЕС на Украину

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Информационные вбросы о возможности направления на Украину миротворческих контингентов ЕС направлены на то, чтобы обострить ситуацию на фоне разговоров о мирном урегулировании, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы исходим из того, что такие вбросы - а это, конечно, вброс в информационное пространство - по вопросу направления на Украину иностранных контингентов, являются провокационными", - сказала Захарова, комментируя информацию американских СМИ о том, что страны ЕС могут направить на Украину контингенты в случае, если линия соприкосновения будет стабилизирована.

По ее словам, цель таких провокаций - "обострить и без того накаленную обстановку вокруг украинского кризиса" в противовес призывам к установлению мира.

"Хотела бы напомнить, что любое участие миротворческих сил в каком бы то ни было конфликте предполагает согласие всех участвующих в нем сторон, а также наличие соответствующего решения Совета Безопасности ООН. Ничего из этого на данном этапе не то что нет, а даже не обсуждалось", - добавила официальный представитель МИД РФ.

МИД РФ Мария Захарова Украина
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