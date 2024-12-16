Австралийский регулятор подал иск к HSBC из-за слабых мер защиты клиентов от мошенников

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) подала иск к местному подразделению HSBC Holdings, обвинив банк в том, что он не смог защитить клиентов от мошенников.

Регулятор утверждает, что HSBC не принял достаточных мер для выявления и предотвращения транзакций, которые могли совершаться с участием мошенников, выдававших себя за сотрудников банка, пишет газета The Wall Street Journal.

По данным ASIC, клиенты банка потеряли из-за мошенничеств порядка 23 млн австралийских долларов ($14,6 млн) в период с января 2020 года по август 2024 года. HSBC за этот период получил порядка 950 сообщений о несанкционированных транзакциях, которые он расследовал в среднем 145 дней, отметил регулятор.

"Ошибки австралийского подразделения HSBC были широко распространены и носили системный характер, банк не смог защитить своих клиентов", - заявила глава ASIC Сара Корт.

Регулятор утверждает, что банку было известно о пробелах в системе борьбы с мошенничествами по крайней мере с января 2023 года. ASIC добивается финансового наказания для HSBC.

Представитель банка заявил, что HSBC изучает обвинения. Банк продолжает активно вкладывать средства в борьбу с мошенничествами, сказал он.