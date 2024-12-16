Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 13:46

Австралийский регулятор подал иск к HSBC из-за слабых мер защиты клиентов от мошенников

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) подала иск к местному подразделению HSBC Holdings, обвинив банк в том, что он не смог защитить клиентов от мошенников.

Регулятор утверждает, что HSBC не принял достаточных мер для выявления и предотвращения транзакций, которые могли совершаться с участием мошенников, выдававших себя за сотрудников банка, пишет газета The Wall Street Journal.

По данным ASIC, клиенты банка потеряли из-за мошенничеств порядка 23 млн австралийских долларов ($14,6 млн) в период с января 2020 года по август 2024 года. HSBC за этот период получил порядка 950 сообщений о несанкционированных транзакциях, которые он расследовал в среднем 145 дней, отметил регулятор.

"Ошибки австралийского подразделения HSBC были широко распространены и носили системный характер, банк не смог защитить своих клиентов", - заявила глава ASIC Сара Корт.

Регулятор утверждает, что банку было известно о пробелах в системе борьбы с мошенничествами по крайней мере с января 2023 года. ASIC добивается финансового наказания для HSBC.

Представитель банка заявил, что HSBC изучает обвинения. Банк продолжает активно вкладывать средства в борьбу с мошенничествами, сказал он.

Австралия HSBC
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Соглашение Минска и Москвы о взаимном признании виз вступит в силу в январе 2025 года

Соглашение Минска и Москвы о взаимном признании виз вступит в силу в январе 2025 года

Евросоюз продлил для некоторых компаний сроки ухода из России

Под новые санкции ЕС в отношении РФ попали танкеры и другие суда

Под новые санкции ЕС в отношении РФ попали танкеры и другие суда

ЕС утвердил 15-й пакет санкций против России

ЕС утвердил 15-й пакет санкций против России

Brent подешевела до $74,22 за баррель

Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров освобожден от должности

Что случилось этой ночью: понедельник, 16 декабря

Арабские страны осудили планы Израиля по расширению поселений на Голанских высотах

Арабские страны осудили планы Израиля по расширению поселений на Голанских высотах

Вучич объявил о начале переговоров по санкциям против "Нефтяной индустрии Сербии"

Вучич объявил о начале переговоров по санкциям против "Нефтяной индустрии Сербии"

Бундестаг проголосует по доверию правительству Шольца

Бундестаг проголосует по доверию правительству Шольца
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2058 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5563 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии103 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России30 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });