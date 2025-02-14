HSBC объявит меры для сокращения расходов на $1,5 млрд в год

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - HSBC Holdings Plc готовится анонсировать меры сокращения ежегодных расходов на $1,5 млрд, пишет газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Эти меры будут объявлены 19 февраля вместе с публикацией финансовых результатов банка за 2024 год.

Новый CEO британского банка Жорж Эльхедери объявил о масштабной реорганизации HSBC в октябре 2024 года. С 1 января 2025 года организационная структура банка была изменена, его бизнес был разделен на четыре подразделения: Гонконг, Великобритания, корпоративный и институциональный банкинг, глобальное управление активами состоятельных клиентов.

Тогда Эльхедери заявил, что такая реорганизация позволит создать "более простую, динамичную и подвижную организацию". Акции HSBC подорожали на 30% с момента объявления о реорганизации.

В январе стало известно, что HSBC намерен свернуть часть операций инвестиционно-банковского бизнеса в Великобритании, Европе и США в рамках начатой реорганизации. Фининститут закроет направление организации слияний и поглощений (M&A), а также размещения акций на этих рынках. Он сохранит при этом операции в сфере M&A и размещения акций в Азии и на Ближнем Востоке.

За последние 12 месяцев капитализация HSBC выросла на 36%.