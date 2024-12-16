ЕС ввел санкции против 26 физических и двух юридических лиц из Белоруссии

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Евросоюз в понедельник внес в санкционные списки 26 граждан Белоруссии и две белорусские компании в связи с нарушением прав человека и "получением выгоды" от сотрудничества с властями Белоруссии, свидетельствует публикация в Официальном журнале ЕС.

В основном в списке значатся судьи и начальники исправительных колоний, которых в ЕС обвиняют в нарушении прав человека.

Также в списке упоминаются бизнесмены, в частности, генеральный директор ОАО "Беларуськалий" Андрей Рыбаков и несколько совладельцев компании ООО "ВЛАТЕ Логистик".

Более того, санкции вводятся в отношении "ВЛАТЕ Логистик", а также против компании ООО "Рузэкспедиция".