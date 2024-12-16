ЕС ввел санкции против северокорейского министра обороны

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Под новый пакет антироссийских санкций Евросоюза попали министр обороны КНДР и замначальника генштаба северокорейской армии, свидетельствует публикация в Официальном журнале ЕС.

В санкционный список попали министр обороны КНДР Но Гван Чхоль и заместитель начальника генштаба Корейской народной армии Ким Ен Бок в связи с "поддержкой действий, которые подрывают и ставят под угрозу территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".

Санкции вступают в силу 16 декабря - сразу после публикации в журнале.