ЕС ввел санкции против северокорейского министра обороны
Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Под новый пакет антироссийских санкций Евросоюза попали министр обороны КНДР и замначальника генштаба северокорейской армии, свидетельствует публикация в Официальном журнале ЕС.
В санкционный список попали министр обороны КНДР Но Гван Чхоль и заместитель начальника генштаба Корейской народной армии Ким Ен Бок в связи с "поддержкой действий, которые подрывают и ставят под угрозу территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".
Санкции вступают в силу 16 декабря - сразу после публикации в журнале.