Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Фон гравитационных волн во Вселенной, древнейшие высококачественные геномы европейских сапиенсов и причины смеха без причины

Фото: Wang Chengjie/VCG via Getty Images

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Астрофизики подтвердили существование гравитационно-волнового фона. Для этого они наблюдали за сигналами от пульсаров при помощи радиотелескопа MeerKAT, расположенного в ЮАР. Подтверждение было сделано по результатам данных, набранных всего за четыре с половиной года. Ученые составили карту фона от гравитационных волн в области частот от 7 до 21 наногерц. Однако пока не удалось достоверно определить выделенный источник такого фона.

- Серраду – уникальные тропические саванны, занимающие пятую часть Бразилии – почти наполовину вырубили ради выращивания сои и кукурузы. Сейчас урожайность обеих культур в регионе падает – и это оказалось связано с уничтожением естественной растительности. Оказалось, что по сравнению с 1980 годом сезон важных для сельского хозяйства дождей стал наступать в среднем на 36 дней позже. Общее количество осадков при этом сократилось на 36,7%, а температура выросла на 1,5 градуса Цельсия, и это затронуло 99% площадей посевов.

- Американские ученые провели серию экспериментов на мышах и выяснили, что кетогенная диета и ее ключевой метаболит – бета-оксибутират – значительно усиливают противоопухолевую активность CAR-T-лимфоцитов.

- На спутнике Юпитера Ио нет неглубокого глобального океана магмы – на это указывают данные станции "Юнона". Это порождает новый виток споров о том, что питает вулканы на самом активном в этом плане теле Солнечной системы. На поверхности Ио находятся несколько сотен действующих очагов извержений. Не до конца ясно, как возможный глубокий океан магмы может существовать долгое время и поддерживать наблюдаемые извержения.

- Первые высококачественные геномы сапиенсов, живших в Европе больше 40 тысяч лет назад, дождались публикации в Nature. Ученые выявили кости мамы и дочки, которые в ледниковый период как-то выживали со своими сородичами на территории нынешней Германии. Останки людей, живших между 49,5 и 42,2 тысячи лет назад, археологи обнаружили в немецкой пещере Ильзенхёле и чешской пещере Златый Кунь. Ученые не только выяснили, что среди индивидов из пещеры Ильзенхёле были биологические родственники, но и определили, что женщина из пещеры Златый Кунь приходилась двум людям из этого памятника родственницей пятой или шестой степени, то есть, например, троюродной сестрой. Судя по двум высококачественным геномам, в течение последних 15 поколений эффективный размер популяции, к которой принадлежали люди из памятников Ильзенхёле и Златый Кунь, составлял около 160 человек. По оценкам, уровень неандертальской примеси в геномах этих людей составил около 2,9%. Предположительно, предки этих людей смешивались с неандертальцами примерно за 56-98 поколений до рождения людей из пещер Ильзенхёле и Златый Кунь.

- Определить, что бизнес будет делать сам, а что – приобретать на рынке, помогают транзакционные издержки. В этом материале рассказывается, из чего они состоят, откуда берутся и почему именно они подталкивают большие корпорации к слияниям и покупке стартапов.

- Исследования смеха насчитывают не одно столетие, но ученые до сих пор не могут полноценно объяснить нервные смешки, злобный хохот и заразительную смешинку. Есть три возможных взгляда на смех: философско-культурологический, натуралистический и нейробиологический. По отдельности ни один из них не дает полноценного ответа, почему мы хохочем – то искренне, то фальшиво. Культурология позволяет объяснить механику шутки, но ничего не говорит о смехе животных и причинах его возникновения. Натуралистическая гипотеза допускает, что смех появился как игровая вокализация для поддержания социальных связей. Нейробиология дает основания полагать, что человеческий смех, по крайней мере неискренний, все же обладает уникальностью в животном мире, но при этом нет ответа, зачем вообще человеку неискренний смех, если спонтанного хохота для социального контакта всем остальным приматам вполне хватает. Вероятно, разгадка человеческого смеха притаилась где-то на пересечении нескольких гипотез. Над чем хихикают крысы и шимпанзе и почему человек часто смеется, когда не смешно, – можно узнать в этой статье.

- У журнала Nature есть предновогодняя традиция – выбирать десятку героев уходящего года. В этот раз выбор редакции пал на врачей, которые борются с аутоиммунными заболеваниями и оспой обезьян, ML-разработчика и исследователя лунного грунта.