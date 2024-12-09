Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Вечно сухая Венера, размножение самой старой дикой птицы и трудности определения старения

Планета Венера Фото: Getty Images

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Мощный удар по идеям обитаемости Венеры в прошлом – судя по расчетам, мантия современной Венеры практически лишена воды, а атмосферные газы восполняются за счет вулканизма. Это означает, что планета могла с самого рождения не иметь на поверхности океанов жидкой воды. Если на поверхности Марса признаки существования воды в древности обнаруживали уже неоднократно, то для Венеры это сделать крайне проблематично из-за сильного геологического обновления поверхности, которое произошло по крайней мере 0,3 миллиарда лет назад. По мнению планетологов из Кембриджского университета, которые провели расчеты при помощи численного моделирования, сценарий "сухой Венеры" пока выглядит наиболее предпочтительным.

- Инженеры из Германии и Испании совместно разработали роботизированную платформу с лебедкой, которая пригодится для проведения исследований инопланетных пещер, например, на Луне или Марсе. Система позволяет связать спускаемого и основного роботов тросом через отсоединяемые электромеханические коннекторы, способные выдержать вес небольшого ровера для безопасного контролируемого спуска в пещеру. Платформа состоит из легкого алюминиевого каркаса и листов из углеродного волокна. Ее общая масса, включая трос длиной 30 м, составляет 23 кг. Благодаря стыковочным коннекторам системы независимые друг от друга роботы могут самостоятельно присоединяться к ней или отсоединяться, чтобы продолжать движение автономно.

- Новое пополнение в списке близких к Солнцу экзопланет – суперземля в широкой паре из красных карликов Gl 725. Минимальная масса экзопланеты составляет 2,78 массы Земли, это позволяет отнести ее к суперземле. Однако она оказалась слишком близко к своей звезде, чтобы иметь шансы на обитаемость. Возраст звезды Gl 725A находится в диапазоне от 5 до 14 млрд лет, система принадлежит тонкому диску Млечного Пути.

- Пауки-теридиосоматиды Theridiosoma gemmosum реагируют на вибрацию комариных крыльев, когда те пролетают рядом. В результате они отпускают натянутую заранее паутину, которая пружинит прямо в добычу. По мнению американских ученых, эти пауки реагируют именно на звуковые колебания от взмахов крыльев насекомых, а не на поток воздуха или силуэт добычи. В экспериментах пауки отпускали пружинящую паутину чаще, когда насекомые были в пределах ее досягаемости. Также пауки реагировали на высокоамплитудные колебания камертона, что подтвердило их чувствительность к воздушным вибрациям.

- После 70 жизнь только начинается. По крайней мере для самки темноспинного альбатроса по имени Уиздом — самой старой дикой птицы в мире (через несколько месяцев ей исполнится 74 года). Недавно она нашла себе нового партнера вместо пропавшего в 2021 году и отложила яйцо – первое за четыре года. Прошлый партнер – самец по имени Акеакамаи (Akeakamai, в переводе с гавайского – "любитель мудрости"), вероятно, погиб. Новый партнер, который до сих пор не был известен орнитологам, усердно помогает Уиздом с инкубацией, когда она отлучается в море за пищей. Шансы на то, что из отложенного самкой яйца вылупится птенец, ученые оценивают как высокие. Всего же за жизнь Уиздом отложила 50-60 яиц и успешно вырастила около 30 птенцов.

- Опрос более ста участников международной конференции по вопросам биологического старения показал, что среди них нет единого мнения по определениям старения и омоложения, а также наиболее фундаментальным связанным с ними вопросам. Наиболее часто определения касались утраты функций с течением времени, за ним следовали накопление повреждений и других вредных изменений. На вопрос, что вызывает старение, около 30% респондентов указали на повреждения и другие вредные изменения, остальные ответы распределились по категориям: ненадежность биологических систем, молекулярные и системные факторы, эволюционные ограничения, молекулярный и клеточный дрейф. Столь же разные ответы были получены на вопрос об определении омоложения. Единодушия не обнаружилось и при согласии с утверждениями: "старение – это болезнь" и "когда человек бросил курить, биомаркеры старения у него снижаются – он омолодился".

- Что общего у палеоамериканки, жившей почти 13 тысяч лет назад, и современных ей саблезубых кошек — гомотериев? Похоже, что рацион. Рацион женщины культуры Кловис в основном состоял из мяса мамонтов, а также некоторых других крупных травоядных.

- ВОЗ дала предквалификацию первому молекулярному тесту для экспресс-диагностики туберкулеза. Им стал Xpert MTB/RIF Ultra, производимый компанией Cepheid и предназначенный для использования в ее диагностической системе GeneXpert. Он основан на амплификации нуклеиновых кислот и распознает генетический материал микобактерии в образцах мокроты. Основанием для предквалификации стали данные, предоставленные производителем, и независимая оценка Управления медицинских наук Сингапура.