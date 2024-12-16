Очередной пакет санкций в отношении РФ опубликован в Официальном журнале ЕС
Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Новый пакет антироссийских санкций ЕС опубликован в Официальном журнале ЕС в понедельник.
Под ограничения подпали 54 физических и 30 юридических лиц.
Существенную часть списка составляют российские военные, относящиеся, как утверждают в ЕС, к 22-й гвардейской тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии.
Среди физлиц, подпавших под санкции, - глава ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко, глава Республики Мордовия Артем Здунов, гендиректор АО "Вертолеты России" Николай Колесов, а также российская певица Лариса Долина.
В списке компаний числятся, в частности, авиакомпания "Ютэйр" и ПАО "ПИК - специализированный застройщик".
Санкции против физических и юридических лиц вступают в силу сразу после публикации в журнале.