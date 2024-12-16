Корабль Cargo Dragon расстыковался с МКС перед приводнением в Атлантике

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Многоразовый грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX в понедельник расстыковался с Международной космической станцией (МКС) перед предстоящим приводнением в Атлантике, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Отстыковка от модуля Harmony американского сегмента МКС была осуществлена в 11:05 по времени Восточного побережья США (в 19:05 по Москве). Приводнение вблизи побережья Флориды ожидается примерно через 19,5 часов после расстыковки.

Корабль в рамках миссии SRS-31 находился в составе МКС с 5 ноября. Он доставил на станцию около трех тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов ее экипажем.

Это уже 11-й полет "грузовиков" SpaceX к МКС в модификации Cargo Dragon 2, способных доставлять на станцию на 20% больше груза, а также автономно стыковаться с ней без помощи захвата рукой-манипулятором.

Cargo Dragon 2 рассчитан на пять полетов к МКС и обратно вместо трех в рамках миссий прежних "грузовиков" SpaceX. Новые грузовые корабли могут оставаться на станции в течение 75 дней по сравнению 40 днями в предыдущем варианте.

Запуски кораблей в версии Cargo Dragon 2 проводятся в рамках второго контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению станции.

Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю, приводняясь в Атлантике.