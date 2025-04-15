Очередной космический корабль Cargo Dragon прибудет на МКС 22 апреля

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Очередной многоразовый грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX состыкуется с Международной космической станцией (МКС) 22 апреля, сообщило NASA.

Он будет запущен к станции за день до этого. Корабль в автоматическом режиме должен пристыковаться к модулю Harmony американского сегмента МКС.

"Грузовик" доставит на станцию более 2,9 тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов ее экипажем.

В мае Cargo Dragon должен покинуть МКС. Он совершит приводнение в Тихом океане вблизи побережья Калифорнии.