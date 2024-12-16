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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 17:19

США ввели санкции против 9 физических и 7 юридических лиц за поддержку КНДР

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Власти США вводят санкции против девяти физических и семи юрлиц из России и КНДР за поддержку Пхеньяна, сообщили в понедельник в Минфине США.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов (OFAC) ввело санкции против девяти физических и семи юридических лиц, которые оказывали финансовую и военную поддержку КНДР", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Кроме того, американская администрация ввела санкции против трех физических и юридических лиц, "связанных с программой баллистических ракет КНДР", сообщили в Минфине.

"Продолжающиеся провокационные действия, включая недавнее испытание межконтинентальной баллистической ракеты и усиление военной поддержки России, подрывают стабильность в регионе", - заявил и.о. замминистра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брэдли Т. Смит.

Санкции, в частности, ввели против министра обороны КНДР Но Гван Чхоля и заместителя начальника генштаба Корейской народной армии Ким Ен Бока.

Под действие санкций также попали северокорейские банки Golden Triangle Bank и Korea Mandal Credit Bank.

Кроме того, в санкционный список внесли ООО "Восток Трейдинг", ООО "ДВ Инк" и ООО "Новосибирскоблгаз" - российские компании, которые, по данным Минфина США, "отгрузили тысячи тонн нефти и газа в КНДР в период с 2022 года как минимум до апреля 2024 года". Также под санкциями оказалось АО "Сибрегионгаз".

США КНДР
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